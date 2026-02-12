МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры задержания замгубернатора Челябинской области

Появились новые подробности в деле чиновника.
Дима Иванов 12-02-2026 09:44
© Фото: ТРК «Звезда»

Кадры с задержанным заместителем губернатора Челябинской области Андреем Фалейчиком появились в распоряжении «Звезды». Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщил источник телеканала.

По предварительным данным, Фалейчик сдавал детский лагерь «Юность», принадлежащий Копейскому городскому округу, определенной организации в долгосрочную аренду.

«Фалейчик систематически получал взятки от предпринимателя, являясь главой Копейского городского округа, а в дальнейшем - высокопоставленным чиновником правительства Челябинской области, курирующим сферы дорожного хозяйства и строительства, ЖКХ», - отметил источник.

По местам проживания и работы чиновника проходят обыски. Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для заключения под стражу. Также задержаны директор лагеря и посредники при передаче взяток.

Ранее о задержании заместителя сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пообещал, что в случае доказательства вины чиновник ответит перед законом по всей строгости.

#Челябинская область #наш эксклюзив #взятки #Алексей Текслер
