МО РФ показало кадры атак FPV-дронов центра «Рубикон» по объектам ВСУ

Съемка ведется с бортовых камер дронов - на видео зафиксировано движение аппаратов к цели до момента удара.
12-02-2026 10:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеонарезку работы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». В роли целей выступила техника ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

На кадрах - удары по автомобилям и бронетехнике, которые используются для подвоза личного состава и боеприпасов. Дроны заходят на цель на малой высоте, маневрируют между посадками, после чего поражают машины прямым попаданием.

Также показано уничтожение укрытия. Отдельные фрагменты демонстрируют поражение элементов системы связи - антенн и оборудования, размещенного на позициях.

Кроме того, в подборку вошли кадры перехвата и тарана беспилотников противника. Российские расчеты выводят свои аппараты на встречный курс и уничтожают вражеские БПЛА в воздухе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Рубикон #FPV-дроны
