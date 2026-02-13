Дроноводы сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали контратаку ВСУ в одном из районов Запорожской области. По данным Минобороны России, дроны поразили бронетехнику и личный состав, выдвигавшиеся к линии соприкосновения.

Как сообщили в ведомстве, во время так называемой «свободной охоты» расчеты БПЛА обнаружили движение боевых бронированных машин. Противник пытался перебросить резервы и атаковать позиции штурмовых подразделений.

После выявления целей операторы нанесли серию ударов. Сначала дроны атаковали технику, затем - военнослужащих, которые пытались укрыться в лесополосе. В подразделении заявили об уничтожении нескольких бронированных машин и боевой машины пехоты с десантом.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожают самоходную артиллерийскую установку CAESAR французского производства в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.