Дроноводы сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

В результате применения ударных БПЛА уничтожены несколько боевых бронированных машин ВСУ и боевая машина пехоты с десантом.
13-02-2026 18:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали контратаку ВСУ в одном из районов Запорожской области. По данным Минобороны России, дроны поразили бронетехнику и личный состав, выдвигавшиеся к линии соприкосновения.

Как сообщили в ведомстве, во время так называемой «свободной охоты» расчеты БПЛА обнаружили движение боевых бронированных машин. Противник пытался перебросить резервы и атаковать позиции штурмовых подразделений.

После выявления целей операторы нанесли серию ударов. Сначала дроны атаковали технику, затем - военнослужащих, которые пытались укрыться в лесополосе. В подразделении заявили об уничтожении нескольких бронированных машин и боевой машины пехоты с десантом. 

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожают самоходную артиллерийскую установку CAESAR французского производства в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #запорожская область #контратака
