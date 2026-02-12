Украинскую самоходку CAESAR разорвало на куски в Запорожской области

Минобороны России опубликовало кадры, на которых операторы БПЛА группировки войск «Восток» поражают французскую самоходную артиллерийскую установку CAESAR в Запорожской области.

Как видно на записи, установку обнаружили с воздуха во время перемещения по открытой местности. На экране - момент сопровождения цели. САУ двигалась по полю и, как уточняется в релизе, находилась под прикрытием мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы ВСУ.

После подтверждения координат по технике отработал барражирующий боеприпас «Ланцет». На кадрах зафиксирован подлет дрона и последующий взрыв - в объективе появляется яркая вспышка, затем видно возгорание. По информации ведомства, помимо выведения из строя артиллерийской установки был уничтожен расчет.

В Минобороны подчеркнули, что украинская группа прикрытия не смогла помешать атаке российского беспилотника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.