Politico: встреча лидеров ЕС в Бельгии обернулась крахом

Неформальная встреча лидеров стран-членов Евросоюза не принесла каких-либо результатов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что на встрече присутствовали 19 из 27 лидеров. Кроме того, на мероприятии после завтрака за закрытыми дверями лишь немногим дали возможность выступить. Это вызвало опасение у тех, кто не был приглашен на встречу.

«Импровизированная предварительная встреча перед саммитом ЕС в четверг привела к тому, что лидеры задержались, прибыли с опозданием, а затем обменялись обвинениями из-за отсутствия приглашений... Мелони (премьер-министр Италии. - Прим. ред.) пришла поздно, незадолго до окончания мероприятия, а именно она пригласила их всех», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Бельгии в один день состоялись встречи НАТО и ЕС. Лидеры стран блока проводили встречу за закрытыми дверями замка Алден Бизен.