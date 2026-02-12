Неформальные саммиты НАТО и ЕС прошли в один день в Бельгии

В Европе сегодня прошли сразу два знаковых политических мероприятия. Министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе. И в Бельгийской провинции Лимбург параллельно прошел неформальный саммит европейских лидеров, посвященный экономическим проблемам ЕС.

Идея проведения специального выездного неформального саммита ЕС примечательна сама по себе, как и место его проведения. У глав стран Старого света зародилась традиция: в любой непростой для них период глобальной напряженности, каким, например, для них стал выход ЕС из Великобритании или начало боевых действий на Украине лидеры стран-членов ЕС, словно в период феодальной раздробленности, укрываются от посторонних глаз за толстыми стенами средневекового замка. В этот раз встреча прошла в Алден Бизене, основанном еще рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке.

Tagesspiegel пишет, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ по-разному смотрят на выход из тупика, в который, как соглашаются оба, зашла пока еще третья по величине мировая экономика. Макрон настаивает на увеличении заимствований, а Мерц - на сокращениях раздутой брюссельской бюрократии. В союз с ним вступила и премьер Италии Джорджа Мелони, которая лишь подтвердила разговоры об этом.

«Здесь не будет приниматься решение, но будет обсуждение конкурентоспособности и завершения единого европейского рынка. Мы хотим сделать европейский союз лучше и прежде всего мы хотим обеспечить конкурентоспособность нашей промышленности», - заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

О том, кто, быть может, стал главной причиной желания лидеров ЕС уединиться от окружающего мира, пишет американское Politico. Издание разглядело символизм в том, что бельгийский замок Алден Бизен между реками Луара и Рейн окружен рвом. Вероятно, чтобы отгородиться от Трампа, который кроме стратегических соперников развязал торговую войну и в отношении тех, кто еще недавно считал США союзником. Дефицит торгового баланса ЕС с Китаем уже достигает 350 млрд евро.

«Европа должна действовать решительно. Мы сделали выводы. На нас усиливается давление. Мы видим конкуренцию, иногда недобросовестную со стороны Китая. Тарифы, навязанные нам американцами и их различные угрозы. Все это требует реакции», - заявил Макрон.

Год назад страны Старого Света с приходом нового председателя Европейского совета Антониу Кошты, который, как считается, возродил практику проведения выездных саммитов, в Эгмонтском дворце в Брюсселе, где находится бельгийский МИД, уже собирались, чтобы придать импульс развитию военной промышленности. На этот раз обсуждают, как не оказаться на обочине глобальной экономики в условиях нарастающего геополитического давления. Но вновь никуда не ушла тема Украины.

«Если вам нужны деньги для повышения конкурентоспособности, не отдавайте их кому-либо другому. Поэтому не отправляйте деньги на Украину», - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Параллельно с этим сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета министров обороны НАТО. И многие отметили, что в этот раз на него вместо главы Пентагона Пита Хегсета прибыл его заместитель. Великобритания объявила о выделении полумиллиарда фунтов стерлингов на закупки для Киева средств противовоздушной обороны. А Германия, которую до сих пор обвиняли в нежелании передать оставшиеся у нее комплексы Patriot, заявила, что обратилась к союзникам с призывом ускорить поставки военной помощи.

С аналогичным призывом к странам-участницам обратился и генсек НАТО Марк Рютте. При этом он заявил, что поддерживает идею Макрона о возобновлении контактов с Россией. Впрочем, при условии открытости союзников друг другу.

В Кремле уже подтвердили подготовку возможных переговоров на техническом уровне. Кроме этого, чтобы не давать Трампу повода для заявлений о двух упряжках собак в Гренландии, НАТО запустила широко анонсированную миссию «Арктический страж». Впрочем, по сути, сменилась вывеска. До сих пор те же самые учения проводили Норвегия и Дания.