ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%

Центробанк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Об этом стало известно по итогам заседания совета директоров

«Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых», - сказано в сегодняшнем заявлении ЦБ РФ.

В сообщении регулятора отмечается, что российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В прошлом месяце снизились устойчивые показатели текущего роста.

Отмечается, что при этом последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли, однако кредитная активность остается высокой.

Банк России с лета продолжает смягчать денежно-кредитную политику. Уже в пятый раз подряд снижается уровень ключевой ставки и уже второй раз ЦБ РФ идет на сдержанный шаг- 50 базисных пунктов.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ быстро восстановилась вопреки санкциям Запада. По мнению главы Центробанка, значительную роль в этом сыграли «гибкие» макроэкономические условия.