МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%

По сообщению регулятора, экономика России продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
Игнат Далакян 19-12-2025 14:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Центробанк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Об этом стало известно по итогам заседания совета директоров

«Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых», - сказано в сегодняшнем заявлении ЦБ РФ.

В сообщении регулятора отмечается, что российская экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В прошлом месяце снизились устойчивые показатели текущего роста.

Отмечается, что при этом последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли, однако кредитная активность остается высокой.

Банк России с лета продолжает смягчать денежно-кредитную политику. Уже в пятый раз подряд снижается уровень ключевой ставки и уже второй раз ЦБ РФ идет на сдержанный шаг- 50 базисных пунктов.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика РФ быстро восстановилась вопреки санкциям Запада. По мнению главы Центробанка, значительную роль в этом сыграли «гибкие» макроэкономические условия.

#Экономика #в стране и мире #Банк России #Центробанк РФ #ЦБ РФ #Ключевая ставка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 