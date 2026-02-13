Африканист объяснил, почему Нигер не будет вступать в войну с Францией

Войны между Нигером и Францией не будет, несмотря на громкие заявления военных властей. Об этом заявил африканист Иван Лошкарев в комментарии телеканалу «Звезда».

Заявление начальника Генерального штаба Нигера о вступлении в войну с Францией было сделано на митинге, а не в форме официального документа или дипломатической ноты, подчеркнул Лошкарев.

«Мне представляется, что он как минимум один из нескольких членов коллективного руководства военного, и, соответственно, другие представители пока не высказывались», - отметил научный руководитель Африканского клуба МГИМО.

Мобилизация в Нигере, по мнению эксперта, не связана с подготовкой к войне против Франции, а направлена, прежде всего, на борьбу с международным терроризмом в северо-западных регионах страны, особенно в провинции Тиллабери.

«Эта мобилизация производится примерно по тем же образцам, что делались ранее в Буркина-Фасо, и она направлена в общем-то на борьбу с терроризмом», - подчеркнул Лошкарев.

Антифранцузская риторика характерна для почти трех лет правления военных в Нигере - Париж и его союзников обвиняют в попытках свержения властей и пособничестве террористам.

«Эта риторика будет продолжаться. И я не думаю, что дойдет до какой-то реальной войны, просто потому, что мы можем на карте посмотреть - Франция достаточно далеко от Нигера», - обратил внимание африканист.

По мнению Лошкарева, слова начальника штаба адресованы внутренней аудитории и не отражают позиции всего военного руководства, главным из которых остается генерал Чианни.

Двенадцатого февраля 2026 года начальник военного штаба Ибро Амаду Бачароу на митинге в Ниамее заявил о подготовке к войне с Францией.

«Мы не были в войне раньше, но теперь мы вступаем в войну с Францией», - сказал Бачароу.

Заявление прозвучало после обвинений в адрес Франции, Бенина и Кот-д'Ивуара в причастности к атаке на аэропорт Ниамея в январе 2026 года, а также на фоне споров вокруг национализации урановых активов.