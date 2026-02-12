В Нигере военные заявили о вступлении в войну с Францией

Начальник военного штаба президента Нигера Амаду Ибро заявил, что его страна вступила в войну с Францией. Об этом сообщило издание Jeune Afrique.

«Знайте это: мы собираемся воевать с Францией. Мы не были в состоянии войны, теперь мы собираемся воевать», - подчеркнул он.

Ибро добавил, что ранее по всей стране была проведена всеобщая мобилизация на случай вероятной войны с Парижем. В самой Франции подобные заявления отвергли. Там отметили, что речь об интервенции Парижа в Нигер не идет речи.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации «неугодных режимов» Африки.