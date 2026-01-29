МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тишковец: Москва приблизилась к повторению снежного рекорда 32-летней давности

По словам синоптика, в течение сегодняшнего дня ожидается еще до 3-5 мм осадков.
Игнат Далакян 29-01-2026 16:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При рекордных снегопадах в столичном регионе впервые выросли 60-сантиметровые сугробы в текущем сезоне. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, метеостанция ВДНХ выдает 58 сантиметров снежного покрова, Балчуг в центре Москвы - 60 сантиметров, а в Тушино - 62 сантиметра, что вдвое превышает положенную в конце января климатическую норму.

«Есть шанс на повтор рекорда 32-летней давности, когда сугробы в 1994 году в Москве составляли 61 сантиметр. В течение сегодняшнего дня характер метеоусловия будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта», - рассказал специалист.

Он добавил, что в течение сегодняшнего дня, несмотря на ослабевающие осадки, ожидается еще до 3-5 мм осадков в переводе на воду.

«В Москве ожидается облачная погода, временами снег, ветер северо-восточный, 4-9 м/с, температура воздуха -7°С. Около полуночи осадки прекратятся. В пятницу инициативу перехватит скандинавский антициклон, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но начнут усиливаться морозы», - спрогнозировал Тишковец.

Он добавил, что в Москве ночью ожидается до -12...-15°С, по области от -10°С на юге и до -20°С на севере.

«Завтра не выше -10...-15°С. В субботу будет еще холоднее - под утро уже -15...-20°С в мегаполисе, и днем в лучшем случае это -10...-15°С, что на 5-6°С ниже положенной климатической нормы», - сказал специалист.

Ранее москвичей предупредили об усилении морозов после снегопада.

