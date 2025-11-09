В МВД напомнили, какие данные банковских карт нельзя никому раскрывать

В МВД России напомнили россиянам, какие данные банковских карт следует держать в секрете и не раскрывать ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщает 360.ru.

«Чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что взломали банк, а потому что человек сам - по незнанию или доверчивости - сообщает им нужные данные», - пояснили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

К таким сведениям относятся три цифры на обратно стороне карты, ее пин-код, а также коды из смс и push-уведомлений. Банковские работники никогда не попросят назвать их по телефону.

Ранее россиян предупредили о введении лимита на число банковских карт. Госдума готова рассмотреть соответствующий законопроект. Предварительно, граждане смогут оформлять не более 20 карт в совокупности и не более пяти - в одном банке.