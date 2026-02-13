Народный фронт и военкор «Звезды» передали гуманитарный груз бойцам СВО

Военный корреспондент телеканала ТРК «Звезда» Игорь Лапик передал гуманитарный груз подразделениям, действующим в Донбассе. Помощь доставили в районы, где ведутся бои к югу от Славянско-Краматорской агломерации.

Сбор организовали в рамках проекта «Все для Победы!», который реализует Народный фронт. Средства собрали за счет пожертвований зрителей телеканала.

По словам Лапика, военным передали оборудование для противодействия беспилотникам, детекторы дронов, аккумуляторы для коптеров, средства связи и бронежилеты. Корреспондент лично встретился с военнослужащими и передал технику на месте.

В декабре Народный фронт в рамках поручения первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим, участвующим в СВО, крупную партию транспорта - 140 единиц. Церемония вручения прошла в Ростовской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.