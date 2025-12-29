Народный фронт передал участникам СВО 140 единиц техники

Народный фронт в рамках поручения первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова передал военнослужащим, участвующим в СВО, крупную партию транспорта - 140 единиц. Церемония вручения прошла в Ростовской области.

В состав партии вошли автомобили (в том числе бронированные), багги, бензиновые и электрические мотоциклы. По данным организаторов, техника предназначена более чем для 100 подразделений и будет использоваться на наиболее сложных участках.

«Автомобили оборудованы защитными системами, противоосколочными одеялами, которые делают машины более живучими в боевых условиях, сохраняют жизни и здоровье водителей и пассажиров. И, конечно, мы положили в каждый из них массу полезных подарков для того, чтобы поздравить бойцов с Новым годом», - рассказал представитель Народного фронта Анатолий Чернышов.

Поставки осуществляются за счет средств, выделяемых правительством по поручению президента. Закупки проводит Минпромторг России, а передача - на безвозмездной основе при поддержке Народного фронта. За три года военнослужащим передано свыше 6 000 транспортных средств.

Помимо техники, в рамках «Новогоднего сбора» направлены комплекты амуниции и оборудования: тепловизоры, приборы ночного видения, детекторы дронов, автономные обогреватели, зимняя одежда. Народные полки добавили наборы для эвакуации раненых в холодное время и оснащение для военных медиков.

Отдельно отмечается вклад волонтерских объединений, которые передали маскировочные сети, реторт-пакеты с горячей едой, письма и рисунки детей, а также специализированные изделия - от одежды для раненых до медицинских аксессуаров и инженерных решений, изготовленных на 3D-принтерах.

С 2022 года Народный фронт работает под девизом «Все для Победы!», организуя сбор средств и логистику помощи бойцам и жителям новых и приграничных регионов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.