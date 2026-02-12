Замгубернатора Челябинской области Фалейчика задержали

Утром 12 февраля задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежним местом работы», - написал губернатор.

Текслер уточнил, что задержание произошло в рамках расследования, касающегося периода, когда Фалейчик возглавлял Копейский городской округ. По информации 360.ru, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В 2019 году Фалейчик стал заместителем главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам, а позже возглавил Копейск, он занимал пост с 2019 по 2024 год. В апреле 2024 года чиновника назначили заместителем губернатора Челябинской области, где тот курировал вопросы местного самоуправления, строительства и инфраструктуры.

Ранее ФСБ России опубликовала видео задержания бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Экс-чиновника подозревают в получении взяток на сумму более 80 млн рублей.