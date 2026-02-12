ЦБ разработал процедуру возврата мошеннических переводов

Банк России определил процедуру отказа от зачисления средств, полученных в результате мошеннического перевода. Об этом говорится в сообщении регулятора на официальном сайте.

«Банк России направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему», - сообщили в ЦБ.

Банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений от физических лиц об отказе от зачисления средств - в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк. Для инициирования процедуры в заявлении необходимо указать номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ) - этот идентификатор Банк России выдает гражданину после рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных.

Банк, получивший такое заявление, должен вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика (то есть банку пострадавшего). Тот, в свою очередь, зачисляет деньги на счет жертвы мошенничества и уведомляет об этом Банк России. Регулятор учтет эту информацию при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях.

Ранее в ЦБ разработали добровольный механизм защиты граждан от мошенничества и импульсивных долгов - самозапрет на кредиты. Россияне могут установить в своей кредитной истории запрет на оформление потребительских кредитов и займов, после чего банки и МФО обязаны отказывать в выдаче таких продуктов. А если кредит все же оформят вопреки запрету - заемщик не обязан его возвращать.