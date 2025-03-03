В ГД объяснили популярность сервиса для самозапрета на кредиты у россиян

За два дня работы удаленного сервиса по самозапрету на кредиты им воспользовались почти два миллиона россиян, к концу марта ожидается, что цифра увеличится до трех миллионов граждан. Об этом «Звезде» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, данная услуга максимально защитит граждан и тех, кто склонен к эмоциональным действиям по получению кредита. Установить самозапрет россияне могут через «Госуслуги» или обратившись в МФЦ.

«К сожалению, наши граждане попадают в сложные финансовые ситуации, причем не по своей вине - информация о банковских счетах гуляет в Интернете, и многие узнают о том, что они взяли кредит, уже только обратившись сами в кредитную организацию, либо организация вышла на них с требованием погасить кредит. Некоторые под психологическим влиянием зачастую осуществляют непродуманные поступки, покупают товары в кредит и сожалеют, что такое действие совершили», - объяснил депутат.

Установив такой самозапрет, граждане могут «спать спокойно», а чтобы снять его, надо снова обратиться в бюро кредитных историй через портал «Госуслуги» или в МФЦ, и он будет снят на следующий день, добавил Аксаков.

Сервис заработал 1 марта. Средний возраст заявителей составляет 53 года, отметили в Минцифры. Популярностью услуга пользовалась в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Данная функция будет касаться получения кредитов как в банках, так и в микрофинансовых организациях. При этом запрет не будет распространяться на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов. Услугой можно пользоваться неограниченное количество раз. Все сведения о самозапрете будут отображаться в кредитной истории гражданина.