«Репетиция весны» ждет Москву из-за потепления

Сугробы просядут, возможно, пойдет дождь.
Дима Иванов 12-02-2026 08:34
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

«Репетиция весны» состоится в конце этой недели - рекордные снегопады в Москве сменят дожди. Вторая половина февраля в принципе будет примерно на 4 градуса теплее нормы, а полуметровые сугробы просядут на 10 сантиметров. Причина резкого потепления - атлантический циклон.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в четверг синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором ложбины атлантического циклона. Этот циклон принесет снеговые тучи и заметное потепление до 0...-2 градусов, а в конце дня высока вероятность первой в этом году оттепели.

«В пятницу в зоне активного атмосферного фронта осадки продолжатся, но преимущественно в виде мокрого снега. Где-то вперемешку с первым дождем. В течение суток столбики термометров будут колебаться от нуля до +3», - подчеркнул синоптик.

Такая погодная ситуация соответствует многолетним показателям конца марта. Впрочем, оттепель будет кратковременной. Зима, по прогнозам, снова вернется после выходных - в начале Масленичной недели. В понедельник, 16 февраля, в столице резко похолодает до -9 градусов.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее рассказала телеканалу «Звезда», что самыми теплыми днями на неделе будут суббота и воскресенье.

#Москва #Погода #дождь #Евгений Тишковец #наш эксклюзив
