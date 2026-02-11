Метеоролог предупредила о плюсовых выходных на этой неделе

В столицу придет атлантический циклон, который принесет потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега. Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала телеканалу «Звезда» о погоде на ближайшие дни.

«Осадки, которые будут формироваться, достигнут земной поверхности в виде снега, мокрого снега и дождя», - пояснила Позднякова.

Она уточнила, что речь идет о типичной зимней форме осадков, когда на холод приходит тепло - мокрый снег будет чередоваться с дождем.

Потепление начнется уже завтра. Ночь станет менее морозной, -7...-9 градусов, днем ожидается -2...-4.

«Дальше температура продолжит повышаться, ночь станет еще более теплой. В Москве ожидается ночная температура в диапазоне -1...-3 градуса, дневная - до +2. Температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 3-4 градуса», - отметила метеоролог.

В пятницу и субботу ожидается самая теплая погода. Облачно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. В субботу минимальная температура -2 градуса, дневная +2...+3 градуса.

В воскресенье, 15 февраля, процесс пойдет на похолодание. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега, температура воздуха слабо отрицательная, -1...-3 градуса с положительной аномалией порядка +2...+4 градуса.

В ночь на 3 февраля синоптики зафиксировали самую холодную ночь в Москве этой зимой. Столбики термометров опустились до значения -30 градусов.