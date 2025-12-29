ФСБ задержала экс-главу Тамбовской области за взятки в 80 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова за получение взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятия по пресечению незаконной деятельности экс-главы региона проводились совместно с МВД России и сотрудниками Росгвардии. По информации правоохранителей, Егоров оказывал за деньги покровительство коммерческим структурам, а также способствовал карьерному росту госслужащих.

«Общая сумма взяток, полученных Егоровым М.Б., составляет не менее 80 млн руб. Незаконно полученные денежные средства Егоров М.Б. легализовывал посредством приобретения на свои близкие связи дорогостоящих объектов имущества», - говорится в сообщении.

В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело по статье «Получение взяток». Вместе с Егоровым задержаны его водитель и посредник при получении денег.