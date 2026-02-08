МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты Д-30 уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

В результате артудара противник потерял боеспособность и возможность совершения контратакующих действий на участке.
10-02-2026 17:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Операторы дронов войск беспилотных систем выявили в лесополосах разветвленную систему опорных пунктов противника. По данным разведки, позиции включали огневые точки, блиндажи и ложные сооружения.

После уточнения координат информация поступила на командный пункт артиллерии. Расчеты буксируемых орудий Д-30 оперативно подготовили данные для стрельбы и открыли огонь по выявленным целям.
По итогам огневого воздействия подразделения ВСУ на этом участке утратили возможность вести активные действия и проводить контратаки, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о разрушении укреплений украинского опорного пункта на территории Сумской области. Это сделал расчет орудия Д-30 тульских десантников 122-миллиметровыми артиллерийскими снарядами. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #д-30 #запорожская область #укрепления
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 