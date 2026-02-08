Артиллерийские подразделения группировки «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Операторы дронов войск беспилотных систем выявили в лесополосах разветвленную систему опорных пунктов противника. По данным разведки, позиции включали огневые точки, блиндажи и ложные сооружения.

После уточнения координат информация поступила на командный пункт артиллерии. Расчеты буксируемых орудий Д-30 оперативно подготовили данные для стрельбы и открыли огонь по выявленным целям.

По итогам огневого воздействия подразделения ВСУ на этом участке утратили возможность вести активные действия и проводить контратаки, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о разрушении укреплений украинского опорного пункта на территории Сумской области. Это сделал расчет орудия Д-30 тульских десантников 122-миллиметровыми артиллерийскими снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.