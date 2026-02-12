Европейский суд признал нарушением повторное включение физлица в список санкций

Европейский суд признал, что повторное включение физического лица в список антироссийских санкций является нарушением. Об этом стало известно после рассмотрения инстанцией дела дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой.

Как следует из постановления суда, Совет ЕС, вводя повторные санкции против россиянки, не соблюдал судебные решения и тем самым вредил репутации Евросоюза.

«Совет не выполнил свою обязанность в соответствии с решениями об отмене внесения в санкционный список, что способно подорвать доверие, которое участники процесса возлагают на соблюдение судебных решений», - говорится в материалах дела.

В суде также отметили, что игнорирование судебных решений является причинением ущерба Токаревой.

Ранее в Министерстве финансов США заявили о том, что рассматривают возможность снятия санкций с российской нефти.