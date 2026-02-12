МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Европейский суд признал нарушением повторное включение физлица в список санкций

По мнению инстанции, это является причинением ему ущерба.
Тимур Юсупов 12-02-2026 05:55
© Фото: imago stock&people, Global Look Press

Европейский суд признал, что повторное включение физического лица в список антироссийских санкций является нарушением. Об этом стало известно после рассмотрения инстанцией дела дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой.

Как следует из постановления суда, Совет ЕС, вводя повторные санкции против россиянки, не соблюдал судебные решения и тем самым вредил репутации Евросоюза.

«Совет не выполнил свою обязанность в соответствии с решениями об отмене внесения в санкционный список, что способно подорвать доверие, которое участники процесса возлагают на соблюдение судебных решений», - говорится в материалах дела.

В суде также отметили, что игнорирование судебных решений является причинением ущерба Токаревой.

Ранее в Министерстве финансов США заявили о том, что рассматривают возможность снятия санкций с российской нефти.

#в стране и мире #санкции #Европейский суд #Совет ЕС #россияне #список санкций
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 