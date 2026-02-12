В Министерстве финансов США планируют снять санкции с российской нефти после окончания конфликта на Украине. Об этом пишет издание 360.ru со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента.

По словам чиновника, вскоре после завершения противостояния Москвы и Киева цена на нефть во всем мире стремительно снизится, вследствие чего на рынок поступит большое количество ресурсов из России. В таком случае Штаты будут готовы отменить введенные ими ограничения и вернуться к сотрудничеству с РФ.

«При достижении мирных соглашений мы можем ожидать значительного снижения стоимости нефти. Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», - заявил Бессент.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден признать, что эра доступных российских энергоносителей для Евросоюза подошла к концу. Причиной этому стал разрыв отношений с РФ и Китаем, а также пошлины со стороны США.