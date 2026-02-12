Грушко: Россия мощно ответит в случае размещение в ФРГ американских ракет

В случае, если США разместят свои дальнобойные ракеты в ФРГ, Россия ответит созданием еще более мощного контрсилового потенциала. Об этом заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

Данное высказывание стало ответом на просьбы канцлера Германии Фридриха Мерца к Соединенным Штатам, расположить на территории его страны американское оружие. Российская сторона отмечает, что Вашингтону хорошо известна позиция Москвы по данному вопросу.

«Мы никогда не уходили от обсуждения. Но, когда американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, первое, что мы сделали - объявили о моратории на размещение этих ракет, заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе», - напомнил Грушко.

Теперь же, по словам замминистра иностранных дел, ситуация изменилась, и в мире царят милитаристские настроения. Исходя из новых условий, Россия заверяет, что отныне, при создании любых угроз безопасности страны, в ответ будут применять еще более эффективные меры противодействия.

«И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», - подытожил дипломат.

Ранее стало известно, что в Норвегии провели испытания прототипа первой европейской гиперзвуковой ракеты. Оружие разрабатывается в рамках программы по созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы.