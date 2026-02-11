МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Норвегии провели первые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Разработкой оружия занимается частная компания Hypersonica.
Тимур Юсупов 11-02-2026 06:03
© Фото: hypersonica.com

В Норвегии провели испытания прототипа европейской гиперзвуковой ракеты от компании Hypersonica. Как сообщили в пресс-службе инженерного бюро, первый пуск состоялся на космодроме Аннейя.

Согласно имеющейся информации, новая ракета разрабатывается в рамках программы по созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы. Результатов планируется достичь к 2029 году, а Hypersonic пока что стала первой частной европейской оборонной компанией, которая смогла добиться результатов в данном вопросе.

Сообщается, что в ходе испытаний ракета ращогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и смогла преодолеть дистанцию более 300 километров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу создать ракетное оружие, аналогичное ракетному комплексу «Орешник». Французский лидер напомнил, что страна находится в зоне досягаемости российских ракет.

