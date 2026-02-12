Президент Литвы Гитанас Науседа осудил Европу за то, что та, якобы «царапается в двери Кремля». Как пишет издание 360.ru со ссылкой на литовские СМИ, так политик прокомментировал участие ЕС в переговорном процессе по Украине.

По словам лидера страны, Евросоюзу следовало бы присоединяться к обсуждению урегулирования конфликта только в том случае, если бы стороны уже имели некие договоренности о достижении справедливого мира.

«Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя стучать или царапать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля», - высказался Науседа.

Ранее МИД РФ предупредил страны Прибалтики об ответе за действия против российских посольств. Причиной введения мер, направленных против дипломатических миссий Прибалтики, послужило отсутствие адекватной реакции прибалтийских властей на попытки Москвы разрешить имеющиеся разногласия.