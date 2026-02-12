МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Литовский президент призвал ЕС «не царапаться в двери Кремля»

С подобным заявлением выступил президент страны Гитанас Науседа.
Тимур Юсупов 12-02-2026 03:09
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил Европу за то, что та, якобы «царапается в двери Кремля». Как пишет издание 360.ru со ссылкой на литовские СМИ, так политик прокомментировал участие ЕС в переговорном процессе по Украине.

По словам лидера страны, Евросоюзу следовало бы присоединяться к обсуждению урегулирования конфликта только в том случае, если бы стороны уже имели некие договоренности о достижении справедливого мира.

«Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя стучать или царапать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля», - высказался Науседа.

Ранее МИД РФ предупредил страны Прибалтики об ответе за действия против российских посольств. Причиной введения мер, направленных против дипломатических миссий Прибалтики, послужило отсутствие адекватной реакции прибалтийских властей на попытки Москвы разрешить имеющиеся разногласия.

#Россия #в стране и мире #Европа #переговоры #Литва #Гитанас Науседа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 