МИД РФ предупредил страны Прибалтики о скором ответе за действия против посольств

Россия в течение ближайших дней объявит о решениях, принятых в отношении посольств прибалтийских стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Дмитрия Люблинского.

Согласно словам чиновника, причиной введения мер, направленных против дипломатических миссий Прибалтики, послужило отсутствие адекватной реакции прибалтийских властей на попытки Москвы разрешить имеющиеся разногласия.

Дело в том, что в конце 2025 года Литва, Эстония и Латвия предприняли ряд враждебных шагов в отношении России, одним из которых стала регламентация деятельности посольств РФ на своих территориях. В связи с этим 30 декабря в российский МИД были вызваны временные поверенные в делах прибалтийских стран, которых официально предупредили, что Москва оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов.

Ранее временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов назвал абсолютно неприемлемыми территориальные претензии Таллина к Москве по поводу Печорского района Псковской области. Как заявил чиновник, власти страны незаконно присваивают себе право контроля над суверенными территориями РФ.