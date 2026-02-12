МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Parisien: полиция раскрыла сеть мошенников, в которую входили работники Лувра

Злоумышленники продавали поддельные билеты и завышали цены на экскурсии.
Глеб Владовский 12-02-2026 22:51
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Во Франции полиция раскрыла сеть мошенников, в которую входили сотрудники Лувра. Об этом сообщила газета Parisien.

«Ликвидирована крупная сеть мошенников, нацеленная на продажу (поддельных - Прим. ред.) билетов... Ущерб только Лувру оценивается более чем в 10 млн евро», - говорится в материале.

Отмечается, что правоохранители задержали девять человек. Из них - двое сотрудники музея и экскурсоводы. еще один подозревается в организации сети. По данным прокуратуры Парижа, у подозреваемых конфисковали около миллиона евро наличными.

Как сообщает издание, правоохранители начали расследование деятельности мошенников, в ходе которого будет выяснено, имеют ли они отношение к более крупной сети мошенников.

Ранее сообщалось, что во время октябрьского ограбления из Лувра украли более 8 000 алмазов и 200 жемчужин. Общая стоимость утраченных ценностей составляет 88 миллионов евро.

#Франция #полиция #Лувр #сеть мошенников
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 