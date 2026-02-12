Parisien: полиция раскрыла сеть мошенников, в которую входили работники Лувра

Во Франции полиция раскрыла сеть мошенников, в которую входили сотрудники Лувра. Об этом сообщила газета Parisien.

«Ликвидирована крупная сеть мошенников, нацеленная на продажу (поддельных - Прим. ред.) билетов... Ущерб только Лувру оценивается более чем в 10 млн евро», - говорится в материале.

Отмечается, что правоохранители задержали девять человек. Из них - двое сотрудники музея и экскурсоводы. еще один подозревается в организации сети. По данным прокуратуры Парижа, у подозреваемых конфисковали около миллиона евро наличными.

Как сообщает издание, правоохранители начали расследование деятельности мошенников, в ходе которого будет выяснено, имеют ли они отношение к более крупной сети мошенников.

Ранее сообщалось, что во время октябрьского ограбления из Лувра украли более 8 000 алмазов и 200 жемчужин. Общая стоимость утраченных ценностей составляет 88 миллионов евро.