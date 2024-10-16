МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 300 работ Карла Брюллова представят на выставке в Русском музее

Жемчужиной экспозиции станет главный шедевр мастера «Последний день Помпеи».
Павел Кутаренко 2024-10-16 22:09:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге в Государственном Русском музее откроется уникальная по своему масштабу выставка, которая посвящена 225-летию Карла Брюллова. На ней представят более трехсот работ великого художника.

Жемчужиной экспозиции станет главный шедевр мастера «Последний день Помпеи». В этом году была проведена комплексная реставрация картины, которая длилась 9 месяцев. Специалисты Русского музея раскрыли оригинальные авторские цвета, убрав желтизну окислившегося лака. 

«Между всеми группами, между всеми фигурами зазвучал воздух. Появилась глубина в картине. Стал ярче вулкан, появились границы пепельного облака, который наступает на некрополь, который наступает на этих бегущих людей. Драматизм увеличился», - отмечает ведущий художник-реставратор Государственного Русского музея Ольга Кленова.

Именно эта картина прославила Карла Брюллова. До него никто не писал так сильно и страстно. И эпический «Последний день Помпеи» является на самой крупной работой художника. У холста «Святой Николай Мирликийский с ангелами» размер 13 на 11 метров. Разместить его в экспозиции смогли только наклонив.

И если это полотно однажды уже выставлялось, то картину «Христос во гробе» показывают впервые. В экспозицию вошли работы из Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, региональных музеев и частных коллекций.

«Мы преследовали цель представить здесь исключительно шедевры первого ряда, то есть только "бриллианты в драгоценной короне" брюлловского наследия. Мы представляем на этой выставке произведения, которые покажут все направления, все жанры, все техники, в которых работал "Великий Карл"», - говорит генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Уникальная выставка откроется уже в предстоящую пятницу.

#Санкт-Петербург #Выставка #Русский музей #«Последний день Помпеи» #Карл Брюллов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 