Более 300 работ Карла Брюллова представят на выставке в Русском музее

В Санкт-Петербурге в Государственном Русском музее откроется уникальная по своему масштабу выставка, которая посвящена 225-летию Карла Брюллова. На ней представят более трехсот работ великого художника.

Жемчужиной экспозиции станет главный шедевр мастера «Последний день Помпеи». В этом году была проведена комплексная реставрация картины, которая длилась 9 месяцев. Специалисты Русского музея раскрыли оригинальные авторские цвета, убрав желтизну окислившегося лака.

«Между всеми группами, между всеми фигурами зазвучал воздух. Появилась глубина в картине. Стал ярче вулкан, появились границы пепельного облака, который наступает на некрополь, который наступает на этих бегущих людей. Драматизм увеличился», - отмечает ведущий художник-реставратор Государственного Русского музея Ольга Кленова.

Именно эта картина прославила Карла Брюллова. До него никто не писал так сильно и страстно. И эпический «Последний день Помпеи» является на самой крупной работой художника. У холста «Святой Николай Мирликийский с ангелами» размер 13 на 11 метров. Разместить его в экспозиции смогли только наклонив.

И если это полотно однажды уже выставлялось, то картину «Христос во гробе» показывают впервые. В экспозицию вошли работы из Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, региональных музеев и частных коллекций.

«Мы преследовали цель представить здесь исключительно шедевры первого ряда, то есть только "бриллианты в драгоценной короне" брюлловского наследия. Мы представляем на этой выставке произведения, которые покажут все направления, все жанры, все техники, в которых работал "Великий Карл"», - говорит генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Уникальная выставка откроется уже в предстоящую пятницу.