МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЦБ рассказали, как вернуть деньги при мошеннических переводах

Кредитным организациям плательщика рекомендовали зачислять средства на счет пострадавшего клиента и информировать Банк России.
Глеб Владовский 11-02-2026 19:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ЦБ разослал банкам рекомендации с алгоритмом действий, согласно которым россияне могут оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших от мошенников. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента(REQ)», - говорится в публикации.

Отмечается, что банку, который получил заявление от гражданина, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика. В то же время кредитная организация будет обязана зачислить средства на счет пострадавшего клиента и уведомить об этом ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк взял на себя обязательство в течение года создать единый реестр банковских карт россиян.

#в стране и мире #ЦБ #россияне #Мошенники #возврат денег
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 