В ЦБ рассказали, как вернуть деньги при мошеннических переводах

ЦБ разослал банкам рекомендации с алгоритмом действий, согласно которым россияне могут оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших от мошенников. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Человеку, который захочет воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента(REQ)», - говорится в публикации.

Отмечается, что банку, который получил заявление от гражданина, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика. В то же время кредитная организация будет обязана зачислить средства на счет пострадавшего клиента и уведомить об этом ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк взял на себя обязательство в течение года создать единый реестр банковских карт россиян.