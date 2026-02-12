Der Tagesspiegel: в окружении Меркель опровергли слухи о ее выдвижении в президенты

Экс-канцлер ФРГ Анлега Меркель опровергла слухи о своем выдвижении на пост президента страны. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

«Это абсурд», - цитирует издание заявление пресс-службы Меркель.

Как отмечает издание, ни один канцлер Германии, после того, как покидал пост, не становился президентом страны. Тем не менее, все чаще звучат призывы избрать на эту должность женщину.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что в Христианско-демократическом союзе (ХДС), который возглавляет нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обеспокоены слухами о вероятном выдвижении Меркель на пост президента Германии.