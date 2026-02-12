CBS: во Флориде стрелок убил шестерых человек, из них двое - выходцы из СССР

В американском штате Флорида стрелок убил шестерых человек, часть из которых - выходцы из Советского Союза. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Уточняется, что тела 48-летней матери Ларисы Блюдой и ее 18-летнего сына Бена Азизова были найдены в городе Форт-Лодердейл. Остальных четырех жертв убили в Сарасоте. Расстояние между населенными пунктами штата - около 320 километров.

«Шесть человек... мертвы. Полиция назвала это серийным убийством, совершенным одним и тем же подозреваемым в среду утром. Он тоже найден мертвым», - говорится в материале.

Убитые в Сарасоте 66-летняя Флорита Столяр и 61-летний Анатолий Йоффе, по данным их страниц в соцсетях, были родом из Днепропетровска и Санкт-Петербурга соответственно, пишет РИА Новости.

Как сообщает CBS, предварительно, нападавший состоял в романтических отношениях с одной из своих жертв. Связь с другими убитыми пока установить не удалось.

Полиция продолжает расследование трагедии.