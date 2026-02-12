МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фалейчика подозревают в получении взятки в 1,88 млн рублей

По данным Следкома РФ, Фалейчик заключил договор аренды территории детского лагеря «Юность».
Глеб Владовский 12-02-2026 18:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

«Предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 млн рублей в период 2021-2023 гг. в должности главы городского округа Копейск», - говорится в заявлении ведомства.

Предполагается, что деньги передал директор одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды территории детского лагеря «Юность». Фалейчика планируют заключить под стражу.

Ранее сообщалось о задержании заместителя губернатора Челябинской области. Кадры мероприятия появились в распоряжении «Звезды».  Глава региона Алексей Текслер пообещал, что в случае доказательства вины Фалейчик ответит перед законом по всей строгости.

