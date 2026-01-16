Расчет буксируемой пушки М-46 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады поразил замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Как сообщили в Минобороны России, артиллеристы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» получили координаты цели от операторов разведывательных беспилотников. После уточнения данных расчет навел 130-мм орудие и открыл огонь по выявленному объекту.

Стрельба велась с закрытой огневой позиции на дистанции более 17 километров. Корректировка огня осуществлялась с помощью БПЛА, что позволило осколочно-фугасными снарядами уничтожить замаскированный опорный пункт противника за короткое время.

После выполнения задачи артиллеристы замаскировали орудие. В российском оборонном ведомстве отметили, что характеристики пушки М-46 позволяют эффективно поражать укрепленные объекты, живую силу и технику, обеспечивая огневую поддержку подразделений на данном участке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.