Работающую в сфере ЖКХ нейросеть пришлось отучать общаться матом

Разработчикам нейросети пришлось отучать ее общаться с клиентами компании ЖКХ матом. Об этом сообщил глава Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

«Она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату... Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять», - цитирует его слова ТАСС.

По словам Викторова, несмотря на такой казус, это стало показателем активной работы с гражданами России. Он также отметил, что такие голосовые помощники позволяют сильно сократить персонал колл-центров. Тем не менее полностью от людских ресурсов отказываться никто не планирует.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич оказался разгневан после того, как получил от правительства страны доклады, созданные нейросетью.