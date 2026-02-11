N1: созданные нейросетью доклады правительства вызвали гнев у Вучича

Президент Сербии Александр Вучич оказался разгневан после того, как получил от правительства страны доклады, созданные нейросетью. Об этом сообщила газета N1.

«Свидетели, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным», - приводит выдержку из материала RT.

Уточняется, что глава государства поручил кабмину разработать документы о развитии страны до 2030 и 2035 годов. В их содержании должны были быть затронуты вопросы социальные вопросы, в том числе, водоснабжения. Как отмечает издания, документы должны были быть опубликованы 1 марта.

Ранее сообщалось, что Вучич пообещал развернуть в стране массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде. Он сделал это в ходе посещения культурного центра КНР в Белграде совместно с китайским послом Ли Мином.