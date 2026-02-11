МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
N1: созданные нейросетью доклады правительства вызвали гнев у Вучича

Вучич поручил разработать планы развития страны до 2030 и 2035 годов.
Глеб Владовский 11-02-2026 22:53
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич оказался разгневан после того, как получил от правительства страны доклады, созданные нейросетью. Об этом сообщила газета N1.

«Свидетели, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным», - приводит выдержку из материала RT.

Уточняется, что глава государства поручил кабмину разработать документы о развитии страны до 2030 и 2035 годов. В их содержании должны были быть затронуты вопросы социальные вопросы, в том числе, водоснабжения. Как отмечает издания, документы должны были быть опубликованы 1 марта.

Ранее сообщалось, что Вучич пообещал развернуть в стране массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде. Он сделал это в ходе посещения культурного центра КНР в Белграде совместно с китайским послом Ли Мином.

