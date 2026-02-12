МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России с 1 марта вступят в силу изменения в порядок бронирования отелей

По словам депутата Кривоносова, гарантированная бронь сохраняется не менее суток.
Глеб Владовский 12-02-2026 16:43
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

В России с 1 марта вступят в силу новые изменения в правила бронирования гостиниц. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда - полный возврат предоплаты. При неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток», - цитирует его слова ТАСС.

Депутат также уточнил, что срок сохранения гарантированной брони должен быть не менее суток. Кроме того, гостиницы будут обязаны в договоре упомянуть условия отмены резервирования, полный перечень услуг, а также их стоимость. Изменения коснутся не только отелей, но и кемпингов и баз отдыха.

Ранее соруководитель комитета по гостиничной деятельности РСТ Виктория Шамликашвили рассказала «Звезде» о том, что новые правила заселения в российские гостиницы станут облегчением для бизнеса и автопутешественников.

