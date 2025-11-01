В РСТ назвали плюсы новых правил заселения в гостиницы России

Новые правила заселения в российские гостиницы станут облегчением для бизнеса и автопутешественников. Об этом сообщила «Звезде» соруководитель комитета по гостиничной деятельности РСТ Виктория Шамликашвили.

«Изменение облегчит процедуру регистрации для граждан, кто путешествует внутри страны с использованием зарубежного документа или путешествует на автомобиле», - рассказала она.

По словам Шамликашвили, гостиничный бизнес сократит количество формальных требований к документам, ускоряя оформление гостей и повышая уровень сервиса. Это поможет привлечь внимание россиян к внутренним путешествиям, стимулируя развитие внутреннего туризма и позитивно влияя на экономику регионов. Благодаря новым правилам заселяться в гостиницы можно будет намного быстрее и проще, добавила она.

В России ввели новые правила заселения в российские отели. Теперь на ресепшене достаточно предъявить загранпаспорт. А с 1 января 2026 года россияне смогут заселиться лишь по водительскому удостоверению. Информационные системы МВД будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.