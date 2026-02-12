В ГД заявили об отсутствии планов блокировать в России Google

Какие-либо планы на блокировку сервисов Google в России отсутствуют. Такое заявление сделал первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов - прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей)», - цитирует его слова RT.

Депутат выразил мнение, что такие угрозы ради того, чтобы получить компенсации для российских компаний, бессмысленны. Он также допустил, что даже если не удастся полностью взыскать штрафы, то можно попытаться договориться на определенных условиях. Кроме того, в настоящее время в разных странах идут судебные разбирательства.

Напомним, 9 октября 2025 года суд ЮАР поддержал решение российского суда о взыскании с компании Google 10 млрд рублей. Ордер на арест уже передан шерифу для дальнейших действий.