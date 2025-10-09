МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ЮАР арестовали активы Google по решению российского суда

В России от компании требуют 10 млрд рублей.
Константин Денисов 2025-10-09 18:08:35
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press

Суд ЮАР поддержал решение российского суда о взыскании с компании Google 10 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости».

«По итогам слушаний был вынесен приказ о наложении ареста на все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции страны», - говорится в публикации.

Верховный суд РФ рассылал материалы о взыскании с компании денег в разные страны. ЮАР откликнулась первой. Ордер на арест уже передан шерифу для дальнейших действий.

Российский суд взыскал с американской компании 10 млрд рублей по исковому заявлению конкурсного управляющего российской дочерней компании Валерия Таляровского. Он признал незаконным перечисление российским подразделением Google материнской компании средств на эту сумму.

Ранее сообщалось о том, что Франция выписала Google рекордный штраф на 325 миллионов евро.

