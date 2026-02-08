МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова: отношения между РФ и Японией достигли точки невозврата

Захарова напомнила, что суверенитет России над Курильскими островами закреплен в Конституции.
Глеб Владовский 12-02-2026 15:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отношения между Россией и Японией достигли точки невозврата. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неуклюжие шаги со стороны Токио привели к плачевным последствиям. Отношения РФ и Японии достигли точки невозврата», - подчеркнула на брифинге дипломат.

Она напомнила, что 7 февраля в ряде японских городов прошли митинги по случаю так называемого Дня северных территорий (принадлежащие России острова Курил). В связи с этим Захарова подчеркнула, что законный суверенитет РФ над Курильскими островами определен итогами Второй мировой войны, закреплен в Конституции России и не подлежит пересмотру.

Напомним, 7 февраля премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой. Отношения между двумя странами омрачены, так как японцы требуют вернуть острова.

#Россия #в стране и мире #Япония #Мария Захарова #МИД России #дипотношения
