Захарова: отношения между РФ и Японией достигли точки невозврата

Отношения между Россией и Японией достигли точки невозврата. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неуклюжие шаги со стороны Токио привели к плачевным последствиям. Отношения РФ и Японии достигли точки невозврата», - подчеркнула на брифинге дипломат.

Она напомнила, что 7 февраля в ряде японских городов прошли митинги по случаю так называемого Дня северных территорий (принадлежащие России острова Курил). В связи с этим Захарова подчеркнула, что законный суверенитет РФ над Курильскими островами определен итогами Второй мировой войны, закреплен в Конституции России и не подлежит пересмотру.

Напомним, 7 февраля премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что в Токио намерены заключить мирный договор с Москвой. Отношения между двумя странами омрачены, так как японцы требуют вернуть острова.