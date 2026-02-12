МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Финского тренера выгнали с Олимпиады за пьянство

Игорь Медвед извинился за произошедшее. В четверг он уехал домой.
Глеб Владовский 12-02-2026 15:01
© Фото: Yohei Osada, AFLO, Globallookpress

Главного тренера финской сборной по прыжкам с трамплина Игоря Медведа выгнали с Олимпиады в Италии за пьянство. Об этом сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета Финляндии.

«Медвед был отстранен от участия в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине за поведение, нарушающее правила и ценности финской команды... Речь идет о проблемах, связанных с алкоголем», - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что Медвед принес официальные извинения за случившееся. В четверг, 12 февраля, он отправился домой.

В то же время менеджер финской сборной Янне Хяннинен в интервью местным СМИ заявил, что тренер не употреблял в рабочее время спиртное.

Медвед выступал в прыжках с трамплина за Словению, в том числе в Кубке мира. В 2001 году попал в тройку лучших на этапе в норвежском Тронхейме. Должность главного тренера финской сборной 44-летний спортсмен занимает с июля 2024 года.

#в стране и мире #италия #Финляндия #тренер #пьянство #Олимпийские игры-2026
