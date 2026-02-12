Ракета тяжелого класса «Протон-М» успешно стартовала с Байконура

С Байконура успешно стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» на борту. Пуск состоялся 12 февраля в 11.52 мск.

Это первый запуск «Протона-М» за почти три года - предыдущий был 13 марта 2023 года. Кроме того, данный старт стал последним с использованием разгонного блока типа «ДМ» - в дальнейшем «Протоны» будут летать с блоками «Бриз».

Вскоре после старта разгонный блок с аппаратом отделился от ракеты. Отделение спутника от разгонного блока ожидается примерно через шесть часов после запуска, затем «Электро-Л» самостоятельно выйдет на геостационарную орбиту высотой около 36 тысяч километров.

Спутник предназначен для круглосуточного мониторинга поверхности Земли, оперативного наблюдения за погодой, изменениями климата, состоянием атмосферы, океанов и лесов, а также для передачи данных в интересах Росгидромета и других служб.

Ранее, 5 февраля, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая вывела на орбиту спутники для нужд Минобороны РФ.