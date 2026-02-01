МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ опубликовало кадры пуска «Союз - 2.1б» с космодрома Плесецк

Старт и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
06-02-2026 02:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Опубликованы кадры вывоза и пуска ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома Плесецк. Ими делится Минобороны России.

Отмечается, что старт и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После этого ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», - говорится в сообщении.

Известно, что с космическими аппаратами установлена устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы работают в штатном режиме.

Напомним, 5 февраля в 21.59 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области космические войска успешно провели пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами. В сообщении от российского оборонного ведомства указывалось, что запуск осуществлен в интересах Минобороны РФ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #Ракета-носитель #космодром плесецк #запуск ракеты #Союз – 2.1б
