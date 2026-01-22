МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Ланцеты» поразили две «Гвоздики» и бронемашину под Красноармейском

Цели были выявлены в ходе ведения «свободной охоты» - системного мониторинга тыловых районов противника с применением современных разведывательных беспилотных систем.
22-01-2026 16:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении расчет барражирующих боеприпасов ZALA «Ланцет» из соединения спецназа группировки войск «Центр» поразил несколько единиц техники ВСУ. Кадрами боевой работы военнослужащих поделилось Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, в ходе так называемой «свободной охоты» операторы БПЛА выявили в лесополосе две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», а также боевую бронированную машину, перемещавшуюся в тыловом районе украинских формирований. После подтверждения координат и идентификации целей по ним были нанесены точные удары.

По данным военных, пуски «Ланцетов» осуществлялись с большой дистанции - порядка 100 километров. Прямые попадания привели к уничтожению обеих САУ и ББМ противника.

В Минобороны отметили, что высокая точность наведения, устойчивые каналы связи и возможность длительного барражирования позволяют эффективно поражать как стационарные, так и движущиеся цели, включая замаскированную артиллерию и бронетехнику в глубине обороны.

Поставки комплексов ZALA «Ланцет» в подразделения группировки «Центр» продолжаются на регулярной основе. Военнослужащие подчеркивают, что системное применение таких боеприпасов снижает огневые возможности ВСУ, нарушает управление и снабжение и создает условия для дальнейших наступательных действий на данном участке.

Ранее расчеты беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#ДНР #спецоперация #САУ #красноармейск #ланцет
