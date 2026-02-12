Путин поручил переименовать «среднее профессиональное образование»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня «среднее профессиональное образование».

Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля по итогам заседания Государственного совета и обсуждений на комиссии Госсовета по подготовке кадров для экономики.

Речь идет о возможном переименовании системы подготовки в колледжах и техникумах, где обучают рабочих и специалистов среднего звена. Предложение изменить название образования на «специальное профессиональное» ранее озвучивалось вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Президент России по итогам заседания отдал еще ряд поручений - обеспечить разработку цифрового карьерного портфолио, включить в школьные программы элементы командной работы и законодательно определить «квалификационные характеристики в сфере труда».

Ранее стало известно, что Минобрнауки сократило количество платных мест в вузах на 13%.