В Москве прошло заседание Военно-технического комитета СНГ

В Международном военном центре Минобороны России в Москве прошло заседание Военно-технического комитета при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств. Председателем выступил заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик.

В работе участвовали заместители министров обороны и руководители органов военного управления, отвечающие за вооружение и технику. В Москву приехали представители Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а также представители Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Участники заседания обсудили опыт организации материально-, ракетно- и артиллерийско-технического обеспечения вооруженных сил, тенденции развития всестороннего обеспечения, эксплуатацию и ремонт вооружения в боевых условиях. Эта работа направлена на укрепление национальных вооруженных сил и обеспечение совместной безопасности государств Содружества.

Санчик заявил, что Минобороны РФ намерено активно обмениваться в рамках СНГ боевым опытом и информацией о наработках в сфере вооружений. Он добавил, что в рамках заседания есть хорошая возможность обсудить профильное сотрудничество и обменяться предложениями по его улучшению.

Члены комитета подвели итоги совместной работы по военному и военно-техническому сотрудничеству за год. Кроме того, военные делегации возложили венок и цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее состоялось заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран СНГ. На нем обсудили воспитание военнослужащих на основе национальных ценностей, развитие сотрудничества и укрепление военно-культурного пространства. В заседании участвовал заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

