В МВД опровергли факт взрыва автомобиля на парковке в Москве

Информация о взрыве автомобиля в Москве не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Возгорание транспортного средства 2001 года выпуска ликвидировано. Пострадавших нет», - подчеркнула она.

Ранее появились сообщения о якобы взрыве и возгорании автомобиля на парковке возле административного здания на Рябиновой улице. По уточненным данным, речь шла о пожаре, а не о взрыве. Машина сгорела полностью, пострадавших нет, криминальной составляющей не установлено.