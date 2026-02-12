МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД опровергли факт взрыва автомобиля на парковке в Москве

Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.
Дима Иванов 12-02-2026 11:40
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Информация о взрыве автомобиля в Москве не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Возгорание транспортного средства 2001 года выпуска ликвидировано. Пострадавших нет», - подчеркнула она.

Ранее появились сообщения о якобы взрыве и возгорании автомобиля на парковке возле административного здания на Рябиновой улице. По уточненным данным, речь шла о пожаре, а не о взрыве. Машина сгорела полностью, пострадавших нет, криминальной составляющей не установлено.

