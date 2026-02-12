Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы

Легковой автомобиль полностью сгорел на Рябиновой улице на юго-западе Москвы. Никто не пострадал, пожар ликвидирован, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на парковке возле административного здания в Можайском районе столицы.

Судя по кадрам в соцсетях, сгорел автомобиль Mercedes - сначала он задымился, затем произошли взрыв и возгорание. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

Криминальной составляющей в происшествии не усматривается, сообщил источник «Звезды». Причина возгорания устанавливается - среди возможных версий называют короткое замыкание.