Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы

В происшествии не увидели криминальной составляющей.
Дима Иванов 12-02-2026 11:12
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Легковой автомобиль полностью сгорел на Рябиновой улице на юго-западе Москвы. Никто не пострадал, пожар ликвидирован, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на парковке возле административного здания в Можайском районе столицы.

Судя по кадрам в соцсетях, сгорел автомобиль Mercedes - сначала он задымился, затем произошли взрыв и возгорание. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.

Криминальной составляющей в происшествии не усматривается, сообщил источник «Звезды». Причина возгорания устанавливается - среди возможных версий называют короткое замыкание.

#Москва #взрыв #МЧС #взрыв автомобиля
