МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ предотвратила нападение на отдел полиции в Удмуртии

Задержан ранее судимый за экстремизм мужчина.
Дима Иванов 12-02-2026 10:30
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

ФСБ России предотвратила теракт на объекте МВД в Удмуртии. В Можге задержан ранее судимый мужчина, который готовил вооруженное нападение на отдел полиции «Можгинский».

При обыске у него изъяли самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки, средства поражения и другие предметы, подтверждающие подготовку к диверсионно-террористическому акту.

«В результате проведенных мероприятий в городе Можга задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

На кадрах задержания можно увидеть арсенал подозреваемого - взрывное устройство, пистолет Макарова с двумя обоймами и две ручные гранаты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с подготовкой террористического акта и диверсией. Проводятся следственные действия.

Ранее ФСБ показала фотографию пособницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой. На опубликованных кадрах можно увидеть, как она прогуливается по Москве, также есть снимки, сделанные в московском метро.

#в стране и мире #Теракт #фсб россии #Удмуртия #нападение на полицейского
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 