ФСБ предотвратила нападение на отдел полиции в Удмуртии

ФСБ России предотвратила теракт на объекте МВД в Удмуртии. В Можге задержан ранее судимый мужчина, который готовил вооруженное нападение на отдел полиции «Можгинский».

При обыске у него изъяли самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки, средства поражения и другие предметы, подтверждающие подготовку к диверсионно-террористическому акту.

«В результате проведенных мероприятий в городе Можга задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

На кадрах задержания можно увидеть арсенал подозреваемого - взрывное устройство, пистолет Макарова с двумя обоймами и две ручные гранаты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с подготовкой террористического акта и диверсией. Проводятся следственные действия.

