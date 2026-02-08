Власти Европы не погнушались бы отправить в Грузию танки, чтобы установить в Тбилиси «демократический режим» - об этом заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Слова политика приводит издание Life.

Как считает чиновник, пока что у Брюсселя нет физической возможности воплотить в жизнь подобные планы, однако такое развитие событий было бы для Европы весьма желанным.

«Не только санкции, при желании Брюссель и ряд столиц стран ЕС танки бы ввели в нашу страну «установить демократию». Такой возможности у них нет, а то некоторым там очень этого хочется. Уже несколько лет ЕС без остановки ведет атаки на народ Грузии с целью привести к власти в нашей стране марионеточный режим», - заявил Папуашвили.

Политик отметил, что несмотря на это, Грузия продолжает лидировать в развитии экономики и укреплении государственных институтов, опережая многие страны Евросоюза и его союзников. Он также выразил мнение, что «фарс» со стороны ЕС играет лишь на руку Тбилиси.

Ранее Папуашвили также заявил, что Грузия не намерена вводить двусторонние санкции против России и не планирует отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. Так политик прокомментировал попытку Владимира Зеленского нормализовать отношения с Тбилиси с помощью смены своего посла в стране.